İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mozart’ın opera tarihinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen Don Giovanni'yi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelemeye hazırlanıyor. Eser, 5, 7 ve 11 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Mozart’ın 1787’de bestelediği opera, hem komedi hem trajediyi aynı hikayede bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı libretto, Don Giovanni karakteri üzerinden insan doğasının karanlık taraflarını, arzuyu, hesaplaşmayı ve sınır tanımayan bir özgürlük arayışını sahneye taşıyor.

ORKESTRA ŞEFLERİ DÖNÜŞÜMLÜ SAHNEDE

Temsillerde İDOB Orkestrası’nı dönüşümlü olarak İbrahim Yazıcı ve Christian Blex yönetecek. Eserin sahnelemesi ise Aytaç Manizade imzası taşıyor.

YAKLAŞIK 3 SAATLİK BİR BAŞYAPIT

Opera, toplamda yaklaşık 180 dakika sürüyor ve Mozart’ın en çok sahnelenen eserleri arasında yer alıyor. Don Giovanni’nin hikayesi, mizahın içinden geçen karanlık bir hesaplaşma anlatısı olarak yorumlanıyor.

AKM’deki temsiller yalnızca Şubat’la sınırlı değil. Eserin sezon içinde Mart ayında da yeniden sahnelenmesi planlanıyor.