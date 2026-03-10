Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özge Yurtseven, soğuk günlerde artış gösteren ve halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen İnfluenza virüsüne karşı kritik uyarılarda bulundu. Virüsün özellikle yılın son aylarında pik yaptığını belirten Yurtseven, hastalığın diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından farklı seyrettiğine dikkat çekti.

DİRENÇLİ ATEŞE DİKKAT: "DOKTORA BAŞVURUN"

Hastalığın en belirgin özelliğinin yüksek ve düşmeyen ateş olduğunu ifade eden Dr. Yurtseven, "İnfluenza virüsünde, ateş düşürücülere rağmen uzun süre yüksek seyreden bir tablo görülür. Eğer çocuğun ateşi ilaçlara yanıt vermiyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır," dedi.

HASTALIĞIN BAŞLICA BELİRTİLERİ

Dirençli yüksek ateş (5 günden uzun sürebilir)

Şiddetli kas ve vücut ağrıları

Küçük çocuklarda aşırı huzursuzluk

Öksürük, baş ağrısı ve boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

İshal veya kusma

"KURTULMANIN EN ÖNEMLİ YOLU GRİP AŞISI"

İnfluenzanın mevsimsel bir gerçek olduğunu hatırlatan Yurtseven, korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Domuz gribinden korunmanın en etkili yolu aşıdır. İdeal zaman Eylül-Ekim ayları olsa da her zaman yaptırılabilir. Özellikle astım, alerjik bünye, kronik kalp veya akciğer hastalığı olan 6 aydan büyük çocuklara aşıyı önemle öneriyoruz."



ÇOCUKLARDA AŞI TAKVİMİ NASIL OLMALI?

Dr. Yurtseven, çocuklarda ilk kez yapılacak aşılar için özel bir parantez açtı: "6 ay ile 9 yaş arasındaki çocuklar eğer ilk defa aşılanacaksa, tam koruma sağlanması için birer ay ara ile iki doz aşı yapılması gerekmektedir."