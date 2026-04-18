Ticaret Bakanlığı, bir marketler zincirinde satıldığı öne sürülen ayakkabılarda domuz derisi bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan inceleme ve denetim sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu ürünün satışta olduğuna dair bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 17 Nisan’da farklı şubelerde gerçekleştirdiği denetimlerde iddiaya konu ürünün satışının tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada, “İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 17 Nisan'da farklı şubelerde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünün satışına rastlanmamış olup, ilgili ürünün güncel satışta bulunmadığı tespit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar sonrası sürecin hızla incelendiğini vurgularken, daha önce benzer durumlarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yaptırımlar uygulandığını da hatırlattı. Bu kapsamda, ürün içeriğinde hayvansal bileşen bulunmasına rağmen tüketiciyi açık şekilde bilgilendirmeyen firmalara idari cezalar verildiği, mevzuata aykırı tanıtım ve ilanların durdurulduğu belirtildi.

Ayrıca 9 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye dikkat çekilen açıklamada, hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğinin etiket, ambalaj veya ürün açıklamalarında açıkça belirtilmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla piyasadaki ürünlere yönelik denetimlerimiz kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır.” denildi.