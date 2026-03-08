Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın kırılma anlarını değerlendirdi.

Tedesco, “2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Ancak kendi futbolumuza inandık ve çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 57’ye yükseltti ve gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına odaklandı. Samsunspor ise 32 puanda kaldı.