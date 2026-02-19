Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest karşısında 3-0'lık yenilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, 3-0 mağlup oldukları Nottingham Forest maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı." dedi.

İlk 11'lerinin rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündüklerini söyleyen deneyimli hoca, "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil." açıklamasında bulundu.