Sezon başında Jose Mourinho’nun yerine göreve getirilen 40 yaşındaki teknik adamla pazartesi günü resmi olarak ayrılık kararı alındı.

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Tedesco, Almanya’ya dönmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi.

Havalimanında kendisini uğurlamaya gelen çok sayıda Fenerbahçe taraftarıyla bir araya gelen Tedesco, hayranlarının fotoğraf taleplerini geri çevirmedi ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pasaport işlemlerinin ardından Tedesco’nun Almanya’ya hareket edecek uçuşa bindiği bildirildi.