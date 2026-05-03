Domaniç Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolu güzergahı beyaza büründü.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.

Ekipler, güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Ekipler, özellikle yüksek kesimlerden geçecek sürücülerin dikkatli olmaları, araçlarında kış şartlarına uygun ekipman bulundurmaları ve takip mesafesini korumaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

