Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı Mahallesi, akşam saatlerinde şiddetli dolu yağışının hedefi oldu. Bölgede aniden bastıran ve ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, ekili tarım arazilerinde çok ciddi hasara neden oldu. Özellikle bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan ayçiçeği ve karpuz ekili alanlar yağıştan son derece olumsuz etkilendi.

Hava muhalefetinin ardından vakit kaybetmeden tarlalarına giden üreticiler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Mahsulün önemli bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini belirten çiftçiler, ciddi oranda maddi zarara uğradıklarını dile getirdi. Yağışın şiddeti nedeniyle birçok tarlada bitkilerin tamamen yere yattığı gözlendi.

Çaresiz kalan tarım üreticileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin vakit kaybetmeden bölgeye sevk edilmesini talep ediyor. Alanda hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarının başlatılmasını isteyen mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi adına devlet yetkililerinden destek beklediklerini ifade etti.