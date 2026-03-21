Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kırsal Günışığı Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dolu kazaya yol açtı: Şanlıurfa’da 4 araç birbirine girdi
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kırsal Günışığı Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kırsal Günışığı Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA