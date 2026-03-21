Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kırsal Günışığı Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.