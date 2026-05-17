Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kastamonu'nun sarımsağı, doğa olaylarının kurbanı oldu. Taşköprü ilçesine bağlı Karnıaçık köyünde geçtiğimiz günlerde aniden bastıran şiddetli sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Tarım arazilerini acımasızca döven dolu taneleri, hasat dönemine hazırlanan sarımsak üreticilerine büyük bir darbe vurdu.

Afetin hemen ardından tarlası büyük zarar gören üretici Ziya Küçük’ün resmi ihbarı, bölgedeki acı tabloyu gözler önüne serdi. İhbar üzerine vakit kaybetmeden köye intikal eden Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uzmanları, afet bölgesinde geniş çaplı inceleme başlattı.

TARSİM eksperlerinin tarlalarda yaptığı ilk teknik incelemeler ve hasar tespit çalışmaları, durumun ciddiyetini kanıtladı. Yapılan resmi tespitlere göre, özellikle sarımsak ekili alanlardaki ürünlerin yarısının kullanılamaz hale geldiği rapor edildi.