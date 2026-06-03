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Konya / Ziya Temizkul / Yeniçağ

Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir’de etkili olan şiddetli yağış ve dolu afetinin ardından ilçeye gelerek zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.



İlçe merkezinde su baskınlarının yaşandığı mahalleler ile tarımsal üretim alanlarını ziyaret eden Vali Akın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve afetten etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

2 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen yoğun yağış ve dolu yağışı, Akşehir’de hem yerleşim alanlarında hem de tarım arazilerinde önemli ölçüde hasara yol açtı. Yaşanan afetin ardından bölgedeki çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere ilçeye gelen Vali Akın’ın ilk durağı Akşehir Kaymakamlığı oldu.

Burada Vali Akın başkanlığında ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, afet sonrası sahada yürütülen müdahale çalışmaları, hasar tespit faaliyetleri, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen hizmetler ve alınacak ilave tedbirler ele alındı.



Toplantının ardından yağıştan en fazla etkilenen mahallelere geçen Vali Akın, su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Devam eden tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarını yerinde takip eden Akın, görevli ekiplerden detaylı bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de görüşen Vali Akın, geçmiş olsun dileklerini ileterek vatandaşların taleplerini dinledi.



İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Akın, ilk belirlemelere göre ilçe merkezindeki 9 mahallede bulunan ev, iş yeri ve müştemilatlarda su baskınlarının meydana geldiğini söyledi. Yağışların özellikle bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırdığını belirten Akın, ekiplerin olayın ilk anından itibaren sahada görev yaptığını ifade etti.



Afetin yalnızca yerleşim alanlarını değil, tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Vali Akın, 7 mahallede bulunan tarım arazilerinde zarar meydana geldiğini açıkladı. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 2 bin 330 dekar meyve bahçesi, 900 dekar çilek üretim alanı ve 2 bin 800 dekar hububat ekili alan olmak üzere toplam 6 bin 30 dekarlık tarım arazisinin dolu ve aşırı yağışlardan zarar gördüğünün tespit edildiğini belirten Akın, kesin hasarın yapılacak detaylı çalışmaların ardından netleşeceğini kaydetti.



Tarım ekiplerinin sahadaki incelemelerini sürdürdüğünü belirten Vali Akın, üreticilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Özellikle meyve üreticilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının hızlandırıldığını ifade eden Akın, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını dile getirdi.



Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Akın, “Meydana gelen olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi ve vatandaşlarımızın normal hayatlarına dönebilmeleri için tüm kurumlarımızla sahadayız. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra gerekli süreçler hızla yürütülecektir” ifadelerini kullandı.

Akşehir’de etkili olan sel ve dolu felaketinin ardından başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği, zarar gören alanlarda temizlik, onarım ve hasar tespit faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını belirtti.



Vali İbrahim Akın başkanlığında Akşehir Kaymakamlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Küpeş, Yaren Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdullah Yağcı ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.