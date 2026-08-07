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Kaynak: AA

Japonya'nın güney kesimlerine doğru etki alanını genişleten Dolphin Tayfunu, Okinava Adası'nda hayatı olumsuz etkiliyor. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, adanın kuzey kısımlarında tayfunun fırtına hızının saatte 144 kilometreye kadar çıktığı aktarıldı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgedeki en büyük ulaşım merkezi konumundaki Naha Havaalanı cuma günü sefere kapatıldı. Havaalanının hizmete ara vermesiyle birlikte Naha merkezli tüm iç ve dış hat uçuş operasyonları iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri; şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve dev dalgaların pazar gününe kadar bölge genelinde etkisini sürdüreceğini öngörüyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yerel halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması isteniyor.

Fırtınanın yol açtığı kazalar neticesinde 70'li yaşlarında olan 3 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olumsuz şartlardan etkilenen 240 kişi ise yetkililerce oluşturulan sığınma ve tahliye merkezlerine yerleştirildi.