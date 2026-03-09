Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzeri öğretmenevi önünde yaşandı. Remzi H. idaresindeki dolmuş, önünde seyir halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun hava yastıkları açıldı.
Dolmuşta bulunan Sevda T. (27), hava yastığının açılmasının etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Kazada şans eseri başka yaralanan yolcu olmazken, yaralı yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konsuunda uyarıyor.