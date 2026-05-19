Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu

Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu

Dolmabahçe’de trafiği yönlendiren kadın polis memuru Ş.A., minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Kafatasında kırıklar ve beyin kanaması tespit edilen polis yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 1

Dolmabahçe’de yolda trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya, M.K. idaresindeki kapalı kasa minibüs çarptı.

1 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 2

Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Ş.A.'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

2 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 3

Beşiktaş Dolmabahçe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 MLL 920 plakalı kapalı kasa minibüs, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru ağır yaralandı.

3 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bilinci kapalı olduğu öğrenilen Ş.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 5

Kadın polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

5 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 6

Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi edinildi. Diğer yandan adliyeye sevk edilen sürücü M. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

6 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 7

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerin ardından rapor tutarken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Minibüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M. K. adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna çarptığı anlar görülüyor

7 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 8
8 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 9
9 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 10
10 11
Dolmabahçe'de dehşet anları: Kadın polis trafiği yönlendiriyordu - Resim: 11
11 11
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro