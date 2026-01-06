Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,0400 liradan kapattı.Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 43,0490'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 50,5550'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 57,3930'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,3 seviyesinde bulunuyor.ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılmasının ardından jeopolitik gelişmeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 47,9'a gerileyerek beklentilerin altında kalması, ekonomiyle ilgili endişeleri sürdürürken dolar endeksi üzerindeki baskıyı artırdı.Jeopolitik risklerin yükselmesiyle yatırımcıların değerli metallere yönelmesi, dolar endeksindeki düşüş eğilimini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin, yurt dışında ise küresel hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile Almanya enflasyonunun izleneceğini ifade etti.