Dün dar bir aralıkta dalgalanan dolar/TL, günü önceki kapanışın hafif üzerinde 43,6380 seviyesinden kapattı. Saat 09.25 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa yakın bir noktada 43,6500’den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 51,9030’dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 59,5800’den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1’lik artışla 96,9 puanda seyrediyor.ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine ilişkin beklentiler dolar endeksindeki yükseliş eğilimini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere büyüme verisi, Almanya cari işlemler dengesi ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi önemli göstergelerin yakından izleneceğini ifade etti.TCMB, geçen yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında 2026 yılı sonu için enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 bandına gerileyeceği tahmininde bulunmuştu.