Cuma günü yükseliş eğilimi gösteren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 43,6030 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay bir seyirle 43,6150’den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL dar bantta hareket ederek 51,7400 seviyesinden, sterlin/TL ise önceki kapanışının hafif üzerinde 59,4390’dan işlem görüyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 97,4 seviyesinde bulunuyor.Bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alırken, Japonya’da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti’nin (LDP) erken seçimi büyük farkla kazanması, genişleyici mali politikaların uygulanacağı beklentisini güçlendirerek varlık fiyatlarını etkiliyor.

Geçen hafta ABD’de açıklanan iş gücü piyasası verilerinin soğuma sinyalleri vermesi, ülke ekonomisine dair endişeleri artırırken Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Para piyasası fiyatlamalarında, Fed’in haziran ayına kadar faiz indirimine gitmeyeceğine dair güçlü öngörüler bir miktar zayıfladı.Analistler, önümüzdeki verilerin piyasaların yönünü belirleyebileceğini vurgulayarak, yatırımcıların bu verilerde Fed’in gelecek politikalarına dair ipuçları arayacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin izleneceğini belirtti.