Dolar/TL, yeni haftaya durağan bir başlangıç yapmasının ardından 44,0850 bandında dengelenmiş durumda. Cuma gününü yukarı yönlü bir grafikle kapatan dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki seviyesinin yüzde 0,2 yukarısında 44,0680'den bitirmişti.

Dolar/TL, saat 09.50 sularında yatay bir seyirle 44,0850 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 50,9890'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 58,7910'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3’lük bir gerilemeyle 99,3 seviyesinde seyrediyor.

Orta Doğu eksenli jeopolitik krizin uzama ihtimali ve bu risklerin enerji maliyetlerinde tetiklediği artışla enflasyonist kaygıların derinleşebileceği korkusu varlık fiyatlarında sert dalgalanmalar yarattı. Harekatın ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’na dair tehditkar çıkışları, küresel enerji arzı için hayati önemdeki dar geçitteki lojistiği sekteye uğrattı. Bu durum, petrol fiyatlarında arz kaygılı keskin tırmanışlara yol açarken paralelinde küresel enflasyon risklerini de yukarı taşıdı.

Dünya çapında petrol maliyetlerinin şişmesi nedeniyle maliyet odaklı enflasyonist baskıların artabileceği endişesi, merkez bankalarının para politikası adımlarında daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi. Çatışma ortamının Orta Doğu geneline yayılması, global ekonomide stagflasyon senaryolarının gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise jeopolitik haber akışı ile Orta Doğu gelişmelerinin yanı sıra Almanya sanayi üretimi verilerinin izleneceğini vurguladı.