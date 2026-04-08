Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,6050’den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 44,5370’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 52,1280’den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 59,8290’dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor.ABD-İran arasındaki geçici ateşkesle Orta Doğu’da en kötü senaryonun ötelenmesinin pozitif etkileri varlık fiyatlarında hissediliyor.Ateşkesin sahada korunup korunamayacağı ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının normalleşebileceği konuları, piyasalarda yön belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,2 düşüşle 91,4 dolara inerken, altının onsu yüzde 2,5 artışla 4 bin 822 dolara yükseldi.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının ve Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) takip edileceğini belirtiyor.ti.