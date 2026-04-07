Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,5740 seviyesinden tamamladı.Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,6050’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5350’den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,1520’den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay bir seyirle 100 seviyesinde bulunuyor.Orta Doğu kaynaklı haber akışı, varlık fiyatlamaları üzerindeki belirleyici rolünü sürdürmeye devam ediyor. ABD/İsrail ile İran arasında, bölgesel arabulucular eşliğinde 45 günlük olası bir ateşkesin şartlarının müzakere edildiğine yönelik haberler, görece riskli varlıklarda toparlanmayı destekledi.

Analistler, yarın yayımlanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel büyüme tahminlerine yansıdığını belirterek, “artık tüm yolların daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye çıktığını” kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade etti.