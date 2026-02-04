Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,5120 seviyesinden işlem görüyor.Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hafif üzerinde 43,4807 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 43,5120’den alıcı bulurken; aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,5150’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 59,7260’tan işlem görüyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,1 gerileyerek 97,3 puan seviyesinde seyrediyor.

Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi, yapay zekâdaki hızlı ilerlemelerin iş modellerinde yaratabileceği olası olumsuz etkilere dair endişeler ve ABD’de dört gün süren kısmi hükümet kapanmasının sona ermesi, varlık fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’ın agresif faiz indirimi yapmayacağına yönelik beklentiler, dolar üzerinde genel olarak olumlu bir etki oluşturdu.Japonya’da 8 Şubat’ta yapılacak erken seçim sonuçları ile yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının da dolar endeksinin seyrinde belirleyici olması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nun, yurt dışında ise başta hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) olmak üzere yoğun veri akışının yakından izleneceğini ifade etti.