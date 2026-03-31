Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,4420 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4770’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,0480’ten, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 58,7420’ten satılıyor.Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,4 seviyesinde bulunuyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona ereceğine dair iyimser açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın olası faiz artışı tahminlerini sınırlayan sözle yönlendirmeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.Trump, ülkesinin İran’daki askeri saldırılarını sona erdirmek için “yeni ve daha makul bir rejimle” ciddi görüşmeler yürüttüğünü belirterek bu aşamada “büyük ilerleme” kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşma sağlanmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi’ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Fed Başkanı Powell ise Harvard Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu’daki gelişmeler karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini izlemek için uygun bir konumda olduğunu söyledi.Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiğini, ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiğini belirten Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını ve zorlu bir dönemde “oy birliği” beklemenin yanıltıcı olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerinin, yurt dışında ise ABD’de JOLTS açık iş sayısı, İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.