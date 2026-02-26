Dün yükseliş yönünde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 43,8650 seviyesinden tamamladı.Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yatay bir seyirle 43,8830’dan alınıp satılıyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 primle 51,9900 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 59,6270’ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 97,5 puan seviyesinde bulunuyor. Küresel ölçekte ülkelerin ekonomik görünümüne dair değerlendirmeler ve jeopolitik riskler piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. İran ile ABD arasındaki müzakere süreci yatırımcıların radarında kalmaya devam ederken, heyetlerin bugün Cenevre’de yeni bir tur görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmeler öncesinde açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini" vurgulayarak, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakerelerden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada olduğunu belirtti.

Ayrıca, Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri, iş gücü piyasasındaki riskler paralelinde enflasyon kaygılarının korunduğunu gösteriyor; bu da para politikasında temkinli duruşun en azından bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.Para piyasası fiyatlamalarında Fed’in haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimali zayıflamaya devam ederken, gevşeme beklentileri temmuz toplantısı civarında yoğunlaşıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici ve ekonomik güven endeksleri ile ABD işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini ifade etti.