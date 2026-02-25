Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa yakın 43,8420'den tamamladı.Saat 09.55 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 artışla 43,8650'den alıcı bulurken; avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,8210'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 59,3600'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 97,6 seviyesinde bulunuyor.ABD Başkanı Donald Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasında ülke ekonomisinin daha zengin ve güçlü hale geldiğini vurguladı. İran konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını ifade etti.

Asya piyasalarında risk iştahının artmasıyla yatırımcılar bölge varlıklarına yönelirken, yerel para birimlerinin dolara karşı değer kazandığı görüldü.Makro veri cephesinde, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralık ayında yıllık yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarındaki yükseliş hızının yavaşladığını ortaya koydu.Fed yetkililerinin sözleri de yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi desteklemek için faiz indirimine geçmeden önce enflasyonun kalıcı olarak yüzde 2 hedefine döndüğünden emin olunması gerektiğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise son verilerin iş gücü piyasasında toparlanma işaretleri verdiğini, ancak enflasyon risklerinin devam ettiğini vurgulayarak faizlerin bir süre sabit kalmasının olası olduğunu söyledi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin bugün sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Almanya büyüme rakamları ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin izleneceğini kaydetti.