Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa çok yakın bir noktada 43,8360’tan tamamladı.Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 43,8560’tan alıcı bulurken; avro/TL yüzde 0,1 gerileyerek 51,6620’den, sterlin/TL ise değişmeden 59,1990’dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1’lik artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerindeki sert tutumunu sürdürmesi, ticaret politikalarına ilişkin belirsizliği artırmaya devam ediyor.Trump, Yüksek Mahkeme’nin ilave gümrük vergilerine dair kararı sonrası “oyun oynamak” isteyen ülkelerin çok daha yüksek gümrük vergisi oranlarıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Bu gelişme, ABD’de mali kaygıların yanı sıra enflasyonist baskıların yükselebileceğine dair endişeleri körüklerken, Fed yetkililerinin güvercin tondan uzak açıklamaları da dolar endeksinin gücünü korumasına katkı sağlıyor.

Öte yandan İran ile ABD arasında Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve böyle bir niyeti bulunmadığını ifade etti.

Bu açıklama, ABD-İran hattında olası askeri müdahale riskine yönelik kaygıları bir miktar yatıştırsa da petrol arzına ilişkin endişeler halen sürüyor.Analistler, temel endüstri girdisi olan petrol fiyatlarındaki muhtemel artışın enflasyonist baskıları güçlendirebileceğini, bunun da merkez bankalarının politika alanını daraltarak faiz indirimi beklentilerinde dalgalanmalara yol açabileceğini vurguladı.Piyasalarda Fed’in önümüzdeki ay faizleri sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık-yükümlülük verilerinin; yurt dışında ise ABD konut fiyat endeksi, BoE Başkanı Bailey ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmaları gibi yoğun veri akışının izleneceğini belirtti.