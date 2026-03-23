Cuma günü yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa yakın bir seviyede 44,2980'den kapattı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 44,3300'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 51,1480'den, sterlin/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 gerileyerek 58,9350'den satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,8 seviyesinde yer alıyor.

ABD-İran hattındaki sertleşen söylemler ve artan saldırılarla jeopolitik tansiyon yükselirken, birçok varlıkta satış baskısı derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risk algısını iyice artırdı.Petrol fiyatlarındaki yükselişin ABD'de enflasyonu hızlandırabileceği beklentileri güçlenince, para piyasalarında bu yıl için Fed faiz indirimi öngörüleri tamamen ortadan kalktı.

Çatışmaların uzayabileceği senaryoların ağırlık kazanmasıyla piyasa fiyatlamaları sıkılaşma yönüne kaymaya başladı.