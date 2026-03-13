Dün genel olarak yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 44,1460 seviyesinden tamamladı.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,8450'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,8980'den alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik gerilimlerde somut bir yumuşama kaydedilememesi, enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini canlı tutarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor.

Bu gelişmeler enerji maliyetlerini artırırken, küresel enflasyonun hızlanma riskini yükseltiyor ve merkez bankalarının temkinli, sıkı para politikası duruşunu koruyacağına dair beklentileri güçlendiriyor.Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatı yükselişleri, varlık fiyatlamalarında dolaylı ama etkili baskı oluşturmaya devam ediyor.

Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla dolar, diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,9 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi sonuçlarının, yurt dışında ise ABD büyüme verisi, Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ve JOLTS açık iş sayısı gibi önemli verilerin takip edileceğini vurguladı.



