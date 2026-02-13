Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa çok yakın 43,6440 seviyesinden kapattı.

Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 43,7390'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 gerileyerek 51,8530'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 59,4650'den satılıyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 97,1 puan seviyesinde bulunuyor.ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların merceğine otururken, makroekonomik göstergeler ile teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler arasında karar süreçleri giderek karmaşıklaşıyor.Son açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması iş gücü piyasasındaki endişeleri bir ölçüde hafifletse de, alt kalemlerden gelen sinyaller risklerin henüz tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.İstihdam artışlarının büyük ölçüde sağlık sektöründe yoğunlaşması ve imalat sanayinde sınırlı kalması, ABD ekonomisinin büyüme kalitesine dair soru işaretlerini büyütürken bu gelişme Fed'in faiz politikasına yönelik piyasa beklentilerinde küçük çaplı değişimlere neden oldu.Para piyasası fiyatlamalarında Fed'in mart toplantısında faizleri sabit bırakacağı beklentisi güçlü dururken, haziran ayı için faiz indirimi olasılığı yüzde 77 seviyesine geriledi.

Yurt içinde ise bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri yakından izleniyor.AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete katılanlar, cari işlemler hesabının aralıkta 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistler, 2025 yılı genelinde cari işlemler açığının 23 milyar 753 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, yurt içinde Ödemeler Dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme, dış ticaret dengesi ile ABD enflasyon verilerinin takip edileceğini vurguladı.