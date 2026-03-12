Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa yakın 44,0830 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 44,1150’den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 51,0660’tan, sterlin/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 gerileyerek 59,1360’tan satılıyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Irak’ta petrol tankerlerinin hedef alınmasıyla Orta Doğu’da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı iterken, ABD’de enflasyonun inatçı görünümü Fed’in faiz indirim beklentilerini zayıflatıyor ve bu durum varlık fiyatlamalarını etkiliyor.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün yaptığı açıklamada, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurum tarihinin en yüksek miktarında stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda mutabakata vardığını duyurdu.

ABD yönetimi de Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, bu 400 milyon varillik rezerv salımının petrol fiyatlarını önemli ölçüde aşağı çekeceğini belirtti.Analistler, petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesinin geçici bir rahatlama sağlayabileceğini vurgulayarak, fiyatları kalıcı olarak düşürmenin yolunun jeopolitik gerilimlerin azalmasından geçtiğini ifade etti.

Jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini yükseltmesi, Fed’in para politikası yol haritasındaki belirsizlikleri de derinleştiriyor.Yurt içinde ise bugün tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ve ödemeler dengesi verilerine çevrilmiş durumda.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyor.Ankete göre ekonomistlerin 2026 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, ödemeler dengesi, dış borç istatistikleri, para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin yakından izleneceğini belirtti.