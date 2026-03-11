Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 44,0660’tan tamamladı.Saat 09.40 itibarıyla dolar/TL yatay bir seyirle 44,0670’ten alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,3340’tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,3430’dan satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu’daki gerilimlerin bir miktar hafiflemesiyle petrol fiyatları gerilerken, piyasaların dikkati bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) petrol fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını değerlendirdiğine ilişkin haberler, fiyatlardaki düşüşü destekledi. Bu gelişme piyasalarda kısmi bir rahatlama yaratırken, küresel enflasyon ve büyüme riskleri hala sürüyor.

Analistler, bugün ABD’de yayımlanacak enflasyon verisinin piyasalar için belirleyici olacağını vurguluyor. Savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının şahin tutumunu sürdüreceği beklentisi hakim.Yurt içinde bugün perakende satışlar verisi takip edilecek.

Yurt dışında ise ABD ve Almanya’da enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.