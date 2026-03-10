Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 gerileyerek 44,0390 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 44,0750’den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 51,3080’den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,3130’dan işlem görüyor.

olar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la savaşın çok yakında sona ereceğini açıklaması, jeopolitik risklerin kısa vadede azalabileceğine dair iyimserlik yarattı.Trump’ın bu açıklamalarının etkisiyle petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme, varlık fiyatlamalarını şekillendirdi.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’deki kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması kaynaklı artan siber risklerle karşı karşıya olduğunu rapor etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verisinin, yurt dışında ise Almanya dış ticaret dengesi ile ABD ikinci el konut satışlarının yakından izleneceğini vurguladı.