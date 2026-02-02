Cuma günü hafif alıcılı bir görünüm sergileyen dolar/TL, yüzde 0,2'lik yükselişle 43,4980 seviyesinden günü tamamladı.

Saat 09:35 itibarıyla dolar/TL yatay seyirle 43,5069'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 51,5940'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 59,4910'dan satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,3'lük yükselişle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bütçe paketi konusunda kapsamlı uzlaşı sağlanamaması nedeniyle kısmi hükümet kapanması yaşanıyor. Ancak kapanmanın muhtemelen kısa süreceğine yönelik değerlendirmeler, risk algısını bir miktar hafifletti. Temsilciler Meclisi'nin bugün tekrar toplanması beklenirken, bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin beklentiler devam ediyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, iş gücü piyasasının seyrine dair önemli ipuçları verecek.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışı imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Almanya perakende satışlar rakamlarının da yakından izleneceğini belirtti.