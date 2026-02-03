Dün genel olarak düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü yüzde 0,1'lik azalışla 43,4700'den kapattı.Şu dakikalarda dolar/TL yüzde 0,1 primle 43,4960'ta yer alıyor.

Aynı saatte euro/TL yüzde 0,3 artışla 51,4340'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 59,6020'den alıcı buluyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,2 gerileyerek 97,4 puan civarında bulunuyor.ABD'de fabrika faaliyetlerinin talep kaynaklı toparlanmaya işaret etmesi, ülke ekonomisine dair güveni bir miktar desteklerken varlık fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını tamamen durdurduğunu belirterek, bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e indireceklerini açıkladı.

Karşılığında Hindistan'ın da ABD'ye yönelik gümrük vergilerini sıfıra çekeceğini ifade etti.Yurt içinde ise TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileri dikkat çekti: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşti.