Hükümet petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt yoluyla enflasyon yaratmaması için eşel mobil sistemini devreye soktu. Eşel mobil sistemi ile yapılan zamların yüzde 75'i devlet tarafından ödenmesini ön gören bir sistem. Böylece enflasyona yüzde 1'e yaklaşan katkısı oluyor.
Dolarda yeni rekor: 45'e dayandı
İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı tüm dünyayı ekonomik krize sürüklerken Kapalıçarşı’da dolar 45 TL’ye dayandı. Dolar haftanın son gününe 44 TL’nin üstünde 44,11 TL’den başlarken Euro ise 51,36 TL’yi gördü.Derleyen: Tuğçenur Acar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil sisteminin jeopolitik risklerin sınırlandırılması amacıyla getirildiğini söyledi. Bakan Şimşek, dezenflasyonu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Merkez Bankası rezervleri savaştan önceki son hafta 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260 milyon dolar oldu. Reuters'da yer alan haberi Merkez Bankası bu hafta döviz talebini karşılamak için 8 milyar dolar sattı. KKM hesapları ise 122 milyon lira azalışla 2.1 milyar TL'ye geriledi.
Türkiye gibi net enerji ithalatçısı olan ülkeler için önemli olan petrol fiyatları ise 85 doları aşmasının ardından bugüne yüzde 1 düşüşle işlem görüyor. Petrolün düşüşünde kâr satışlarının yanı sıra ABD'de ham petrol üretiminin yüzde 8'in üzerinde artması ile Hindistan'ın Rus petrolü almasına geçici olarak izin verilmesi etkili oldu.
Yine de petrol fiyatlarının 85 doların üstüne çıkmasıyla küresel piyasaları yeniden "küresel enflasyon" endişeleri sarıp sarmalamış durumda.
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağına dair emareler ufukta görünmüyor. ABD yönetiminden gelen açıklamalardaki şiddet dozu da yüksek.