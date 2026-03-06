Dolarda yeni rekor: 45'e dayandı

Merkez Bankası rezervleri savaştan önceki son hafta 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260 milyon dolar oldu. Reuters'da yer alan haberi Merkez Bankası bu hafta döviz talebini karşılamak için 8 milyar dolar sattı. KKM hesapları ise 122 milyon lira azalışla 2.1 milyar TL'ye geriledi.