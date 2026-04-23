Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,9666'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 44,9240'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7000'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 60,7260'tan satılıyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, sürece yönelik belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasını sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde aldığı ateşkesi uzatma kararının ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise deniz güvenliğini tehlikeye atan ve birinin İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen iki yabancı gemiye el konulduğunu ve İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran için "kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

Söz konusu gelişmeler bölgedeki belirsizliklerin artmasında etkili oldu.

Devam eden gerilimlerin etkisiyle yüksek seyreden petrol fiyatları enflasyonist endişelerin sürmesine neden oluyor. Bu durum merkez bankalarının gevşeme beklentilerinin ötelenmesine ve dolar endeksinin güçlenmesine yol açıyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatarak, yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.