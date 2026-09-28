Ekranlarda dolar 49 lira yazıyor.

Ama borçlu için doların gerçek fiyatı tabelada değil…

Adam, borcu çevirirken ne kadar faiz ödeyeceğine bakıyor!

Türkiye’nin önümüzdeki 12 ay içinde ödemesi veya yeniden çevirmesi gereken dış borç tam 248,1 milyar dolar.

Ve bu paranın büyük bölümü tekrar döndürülmeye çalışılacak.

Mesele de tam burada başlıyor:

Bu borcu hangi faizle çevireceğiz?

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 25 Eylül itibarıyla yüzde 5,17’ye çıktı.

Yani dünyanın en güçlü ekonomisi, kendi parasından borçlanmak için yatırımcıya yüzde 5’in üzerinde getiri sunuyor.

Şimdi söyleyin:

Amerika yüzde 5’in üzerinde faiz verirken Türkiye’ye kim ucuz borç verecek?

Cevap basit:

Tabii ki hiç kimse!

Üstelik bu faizlerin üzerine Türkiye’nin ülke riski de eklenecek.

Hadi gelin, kaba bir hesap yapalım…

248,1 milyar dolarlık borcun tamamının finansman maliyeti 1 puan artarsa,

diğer koşullar hiç değişmeden yıllık ilave yük yaklaşık 2,5 milyar dolar oluyor.

49 liralık kurla hesaplarsak;

yaklaşık 122 milyar lira!

Bu hesap, küresel faizdeki küçük bir hareketin Türkiye’ye nasıl dev bir fatura çıkardığını net biçimde gösteriyor.

Üstelik pahalı dolar yalnızca Hazinenin meselesi değil.

Banka pahalı borçlanırsa kredi faizine ekler.

Şirket pahalı finansman bulursa fiyatlarına ekler.

Sanayici, bankadan kredi çekerken daha büyük bir borç yükünün altına girer.

Bu da ekonominin her alanını etkiler.

Üretim azalır…

İşsizlik artar…

Fiyatlar yükselir…

Dışarıdaki yüzde 5’lik faiz, içeride vatandaşın borcuna ve işine kadar uzanır!

Bu arada korkunç bir risk daha var.

Finans sektörü dışındaki şirketlerin net döviz açığı rekor seviyede.

Tam 210,8 milyar dolara ulaşmış durumda.

Bu rakam, reel sektörün olası kur şokuna karşı hassasiyetini gösteriyor.

Diyelim ki bir şirketin 10 milyon dolarlık net açık pozisyonu var.

Kur 40 liradan 50 liraya çıktığında, diğer koşullar aynı kalsa bile borcun TL karşılığı 100 milyon lira artıyor.

Yani olası bir kur şoku, şirket bilançolarını darmadağın edecek.

Tam da bu nedenle ekonomi yönetimi kuru ölümüne tutmaya çalışıyor.

Ama kuru tutmanın faturası hepimize çıkıyor.

Çünkü kuru tutmak için yabancıya ödenen yüksek faiz…

Yerliye kriz olarak yansıyor.

Tam anlamıyla iki ucu pisli değnek yani…

Kuru bıraksan bilanço yanıyor…

Faizi yüksek tutsan üretim çöküyor!

“Borcu çeviriyoruz, sorun yok.”

demek de yetmiyor.

Ve en büyük kriz riski babalar gibi masada duruyor.

Yabancı, kaçmak için en ufak bahaneyi kolluyor.

Ve eğer giderse kuru tutacak hiçbir güç kalmıyor.

Tam da bu nedenlerle kimse Merkez Bankasının faiz indirmesini beklemesin.

Hatta Merkez Bankası faizi indirmek bir yana, yeniden faiz artırırsa da kimse şaşırmasın.

Çünkü bu çıkmazı idare etmenin başka yolu kalmadı.

248,1 milyar dolar dış borç…

210,8 milyar dolar reel sektör açığı varken…

Türkiye daha yüksek faizlere gebe.

Ve bu faiz yükü ülkenin de…

Vatandaşın da…

Şirketlerin de…

Geleceğimizin de içinden geçiyor.

Kısaca:

Bugün mesele, doların 49 lira olmasının çok ötesinde.

Artık asıl mesele:

Doları ülkeye getirmek için ödenecek faiz bedeli…

Ülkenin ve şirketlerin borcunu hangi maliyetle çevireceği…

Ve faturanın vatandaşa kaç liralık zam, kaç puanlık faiz ve kaç kişilik işsizlik olarak döneceği…

Onun için asıl soru:

“Dolar kaç lira?” değil…

“Bu bedeli daha ne kadar ödeyeceğiz?” meselesi…