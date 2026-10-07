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Kaynak: AA

Dünyanın en büyük döviz rezervine sahip ülkesi Çin'in döviz rezerv varlıklarında eylül ayında düşüş kaydedildi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Eylül 2026 dönemine ilişkin resmi döviz rezervi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, ülkenin döviz rezervleri eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki aya göre 38,1 milyar dolar gerileme kaydetti.

DÖVİZ REZERVLERİ YÜZDE 1,11 ORANINDA AZALDI

Eylül ayındaki geri çekilmeyle birlikte Çin'in toplam döviz rezervi aylık bazda yüzde 1,11 azalışla 3 trilyon 400 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz rezervlerindeki bu düşüşün arka planına dair değerlendirmelerde bulunan kurum; eylül ayında dolar endeksinin yükseldiğini, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarında genel bir azalma yaşandığını belirtti. Döviz rezervlerindeki gerilemenin, takas işlemleri ile küresel varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.