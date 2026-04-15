Endeks, güne 33,96 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 14.181,58 puanı, en yüksek 14.314,11 puanı gören BIST 100, 50,14 puan artış kaydetti.BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 41,46 puan ve yüzde 0,25 artışla 16.366,26 puandan kapandı.

Sektör endeksleri arasında teknoloji yüzde 1,26, sanayi yüzde 0,70, hizmetler yüzde 0,38 ve mali endeks yüzde 0,15 değer kazandı.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68’i prim yaparken, 30’u geriledi, 2’si yatay seyretti.

Günün en çok işlem gören hisseleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ve Türkiye Altın İşletmeleri oldu.Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 918 bin 400 lira seviyesine yükseldi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 4 bin 808 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,93, bileşik getirisi yüzde 40,35 olarak gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 44,6368, satışta 44,8157 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1801, sterlin/dolar paritesi 1,3573 ve dolar/yen paritesi 158,981 seviyesinde seyrediyor.Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 93 dolardan işlem görüyor.