Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 13.032,51 puanı, en yüksek 13.269,49 puanı gördü. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 13.188,70 puandan başladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa kıyasla 38,25 puan ve yüzde 0,26 yükselişle 15.023,45 puandan tamamlandı.Sektör endekslerinde hizmetler yüzde 0,74, mali endeks yüzde 0,37 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken; sanayi endeksi yüzde 0,60 geriledi.

BIST 100'deki hisselerden 36'sı yükselirken 62'si düştü, 2'si ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ile Katılımevim Tasarruf Finansman oldu.

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 7 milyon 403 bin lira seviyesine indi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla 5 bin 178 dolardan işlem gördü.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 35,80, bileşik getirisi yüzde 39 olarak gerçekleşti.TCMB, doların efektif kurunu alışta 43,9656, satışta 44,1418 lira olarak açıkladı (önceki: alış 43,9518, satış 44,1280 lira).

Uluslararası piyasalarda saat 18.20'de avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3421, dolar/yen paritesi 158,705 düzeyinde seyretti.Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 89,3 dolardan işlem gördü.