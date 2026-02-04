Dün günü 13.875,32 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 88,71 puan ve yüzde 0,64 yükselişle 13.964,03 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 13.866,24 puana geriledi.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 13.842,40 puanı, en yüksek 13.998,18 puanı gördü.Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 1, hizmetler yüzde 0,1, sanayi yüzde 0,3 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,1 geriledi.Önceki kapanışa göre BIST 100 hisselerinden 48'i yükselirken 47'si düştü, 5'i yatay kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 62 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda gösterge tahvilin (14 Temmuz 2027 vadeli) bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,20, bileşik getirisi yüzde 34,80 seviyesinde oluştu.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3710 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5050 liradan, avro 51,4370 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,4 primle 5 bin 62 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 düşüşle 67,6 dolardan işlem görüyor.