Endeks, güne 13.080,87 puandan, yani %0,01 artışla başladı. Toplamda 286,12 puan gerileyerek günü tamamladı.BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa kıyasla 367,36 puan ve %2,47 düşüşle 14.531,67 puandan kapandı.

Sektör endekslerinde sanayi %0,40, hizmetler %2,36, mali endeks %2,38 ve teknoloji endeksi %3,18 değer kaybetti.BIST 100 kapsamındaki hisselerden 25'i yükselirken, 74'ü geriledi, 1 tanesi ise yatay kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.Altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda önceki kapanışa göre %0,8 düşüşle 7 milyon 365 bin lira seviyesine indi.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.40 itibarıyla 5 bin 149 dolardan işlem gördü.Tahvil ve Bono Piyasası'nda 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getiri %34,95, bileşik getiri %38,01 olarak gerçekleşti.TCMB, doların efektif kurunu alışta 43,8748, satışta 44,0506 lira olarak açıkladı. Önceki değerler alışta 43,8828, satışta 44,0586 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3352, dolar/yen paritesi 157,681 düzeyinde seyretti.Londra Brent tipi ham petrolün varili, %6,8 artışla 88,9 dolardan alıcı buldu.

