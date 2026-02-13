Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle tamamladı. Gün içinde en düşük 14.109,21 puanı, en yüksek 14.320,87 puanı gören endeks, 14.180,69 puandan kapandı.

Endeks güne 21,52 puan ve yüzde 0,15 değer kaybıyla 14.158,97 puandan başladı. BIST 30 endeksi ise 21,44 puan ve yüzde 0,14 artışla 15.706,02 puandan kapandı.

Sektör endeksleri arasında teknoloji yüzde 0,73, hizmetler yüzde 1,08 değer kazanırken; sanayi yüzde 0,02, mali endeks ise yüzde 0,60 geriledi. BIST 100’deki hisselerden 63’ü yükseldi, 35’i düştü, 2’si ise değişmedi. En yoğun işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 18.30 itibarıyla 5 bin 11 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 7 milyon 250 bin liraya geriledi.Tahvil piyasasında 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 33,05, bileşik getiri yüzde 35,78 seviyesinde oluştu.

TCMB’nin açıkladığı efektif dolar kuru alışta 43,5128, satışta 43,6872 lira oldu (önceki: alış 43,5397, satış 43,7142 lira).Uluslararası piyasalarda avro/dolar 1,1865, sterlin/dolar 1,3634, dolar/yen 153,051 seviyesinde seyretti. Brent petrolün varili ise yüzde 0,1 düşüşle 67,2 dolardan alıcı buldu.