BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 27,51 puan ve yüzde 0,19 düşüşle 14.453,69 puandan kapandı. Mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi ise yüzde 2,03 değer kaybetti.

Endekse dahil hisselerin 32’si yükseldi, 65’i geriledi, 3’ü yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisseleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding oldu.Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 milyon 534 bin 999 lira seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 4 bin 516 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,59, bileşik getirisi yüzde 42,31 oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların efektif kurunu alışta 44,2577, satışta 44,4350 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3320, dolar/yen paritesi ise 159,890 seviyesinde bulunuyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,9 artışla 103,2 dolardan alıcı buluyor.