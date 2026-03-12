BIST 30 endeksi de önceki kapanışa kıyasla 62,74 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 15.086,19 puana ulaştı. Sektörel bazda sanayi endeksi yüzde 1,75 ve hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si yükselirken 37'si düştü, 1'i ise yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisseleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Astor Enerji oldu.Altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 7 milyon 417 bin 999 liraya yükseldi.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla 5 bin 117 dolardan işlem gördü.Tahvil-bono piyasasında ise 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 35,96, bileşik getiri yüzde 39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) doların efektif kurunu alışta 44,0002 TL, satışta 44,1765 TL olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 43,9656 TL, satışta 44,1418 TL düzeyindeydi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1513, sterlin/dolar paritesi 1,3344 ve dolar/yen paritesi 159,289 seviyesinde seyretti. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 7,4 değer kazancıyla 98,8 dolardan alıcı buldu.