Dün 13.620,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 104,50 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,58 puan ve yüzde 0,95 kazançla 13.750,54 puana çıktı.Günün ilk yarısında endeks en düşük 13.660,78 puanı, en yüksek 13.926,55 puanı gördü ve bu seviyeyle rekor tazeledi.

Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 1,5 değer kaybederken, sanayi yüzde 1,4, mali yüzde 0,6, hizmetler yüzde 1,4 yükseldi.BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken 17'si geriledi, 1'i yatay kaldı. En çok işlem gören hisseler Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı yüzde 5,6 artışla 4 bin 915 dolara ulaştı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda gösterge tahvilin (14 Temmuz 2027 vadeli) basit getirisi yüzde 32,04, bileşik getirisi yüzde 34,60 seviyesinde gerçekleşti.Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3670, dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 5,6 primle 4 bin 915 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 düşüşle 65,7 dolardan işlem görüyor.