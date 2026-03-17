Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 13.054,93 puana yükseldi.Dün 12.956,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,21 puan ve yüzde 0,76 yükselişle 13.054,93 puana ulaştı.Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.994,76 puanı, en yüksek 13.095,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 1,47, mali endeks ise yüzde 0,96 değer kazandı.Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77’si yükselirken 19’u geriledi, 4 hisse ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler TÜPRAŞ, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman, Türkiye İş Bankası (C) ve Türk Hava Yolları oldu.Altının ons fiyatı 5 bin 13 dolar seviyesinde bulunuyor.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge tahvil (14 Temmuz 2027 vadeli) bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,84, bileşik getirisi yüzde 40,23 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3330, dolar/yen paritesi 159,1 seviyesinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 44,2050 liradan, avro 50,9310 liradan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 13 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 yükselişle 100,2 dolardan işlem görüyor.



