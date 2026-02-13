Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik artışla 14.189,96 puana ulaştı. Dün 14.180,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,15 düşüş ve 21,52 puan gerileyerek 14.158,97 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 9,47 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 14.189,96 puana yükseldi.

Endeks, ilk yarıda en düşük 14.126,96 seviyesini, en yüksek ise 14.320,87 puanlık zirveyi gördü.Bu dönemde teknoloji endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,69 yükselirken mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre BIST 100 kapsamındaki hisselerden 55'i prim yaptı, 39'u geriledi, 6'sı ise değişmedi.

En yoğun işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve ASELSAN oldu .Altının ons fiyatı 4 bin 971 dolar seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getiri yüzde 33,05, bileşik getiri ise yüzde 35,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 sıralarında avro/dolar paritesi 1,1860, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 153,5 düzeyinde hareket ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7410 liradan, avro 51,8790 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 primle 4 bin 971 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 67,4 dolardan işlem görüyor.