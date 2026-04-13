Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 13.960,27 puana geriledi.

Cuma günü 14.073,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 149,56 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,52 puan ve yüzde 0,81 düşüşle 13.960,27 puana indi.Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.842,77 puanı, en yüksek 13.977,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,36 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,23, mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken 69'u düştü.

En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester ile Akbank oldu.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 44,7220 liradan, avro 52,3050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 720 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 7,6 artışla 99 dolardan işlem görüyor.