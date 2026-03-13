Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,14 değer kaybederek 13.001,60 puana geriledi.

Dün 13.286,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,79 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 13.253,33 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 284,52 puan ve yüzde 2,14 azalışla 13.001,60 puana indi.

Endeks, gün içinde en düşük 12.944,68 puanı, en yüksek 13.259,08 puanı test etti.Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 1,67 ve mali endeks yüzde 2,66 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre BIST 100'deki hisselerden 21'i yükselirken 79'u düştü. En aktif işlem gören hisseler Sasa Polyester, Akbank, TÜPRAŞ, Türkiye İş Bankası (C) ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 89 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda gösterge tahvil (14 Temmuz 2027 vadeli) bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00'te basit getiri yüzde 36,04, bileşik getiri yüzde 39,29 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1460, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde işlem görüyor.İstanbul serbest piyasada dolar 44,1900 liradan, euro 50,6770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 yükselişle 5 bin 89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 düşüşle 98,9 dolardan alıcı buluyor.