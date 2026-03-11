Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 oranında değer kaybederek 13.165,59 puana geriledi.Dün 13.175,74 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, güne 12,95 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 13.188,70 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,15 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 13.165,59 puana indi.Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.132,17 puanı, en yüksek 13.269,49 puanı gördü.Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,57 artarken, sanayi endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 0,12 ve mali endeks yüzde 0,16 geriledi.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 69'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, ASELSAN ve Akbank oldu.Altının ons fiyatı 5 bin 187 dolar seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,80, bileşik getirisi yüzde 39,00 olarak gerçekleşti.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 44,0930 liradan, avro 51,1570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 5 bin 187 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 yükselişle 90,3 dolardan işlem görüyor.